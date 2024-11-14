Küresel gıda ithalat faturası bu yıl yüzde 2,2 artışla 2 trilyon doları aşacak

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Gıda Görünümü Raporu'na göre, bu yıl, kakao, kahve ve çay fiyatlarıyla meyve ve sebze ithalat maliyetlerinde artış görülüyor.

Bu artışlar, küresel gıda ithalat faturasının bu yıl 2023'e göre yüzde 2,2 artışla 2 trilyon doları aşmasında etkili olacak.

Bu yıl kakao, kahve ve çay ithalat harcamalarının yüzde 22,9 artacağı öngörülürken, söz konusu ürünlerin fiyatlarındaki yükselişi hava koşulları ve lojistik sorunlar körüklüyor.

Kakao fiyatları bu yıl son 10 yıllık ortalamanın neredeyse 4 katına çıkarken, kahve fiyatları ikiye katlandı. Çay fiyatları ise uzun vadeli ortalamanın yüzde 15 üzerine çıktı.