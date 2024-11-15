Asgari ücrette 4 senaryo

Asgari ücret pazarlıklarında geri sayım başladı. Hükümet, işveren ve sendikaların zam pazarlığı sonucunda son yıllarda asgari ücret için son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde, "Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" demişti. Kulislerde ise asgari ücrete yapılacak 4 zam senaryosu konuşuluyor. Yüzde 41.5 artış yapılması durumunda asgari ücret net olarak 24 bin 58 liraya yükselecek.

2025'TE NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program hedeflerine göre asgari ücret zam oranı ve oluşabilecek rakamlar netlik kazandı. Buna göre yüzde 41.5 artış yapılması durumunda asgari ücret net olarak 24 bin 58 liraya yükselecek. Asgari ücrete yüzde 42 oranında zam yapılması durumunda yeni dönem maaş 24 bin 143 liraya çıkacak. Merkez Bankası'nın enflasyon öngörüsü olan yüzde 44 oranında zam yapılması durumunda nette 24 bin 483 liraya, brütte 28 bin 803 liraya yükselecek.