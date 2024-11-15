Bakanlıktan bankalara ‘dürüst olun’ çağrısı! 7 bankaya rekor ceza

Ticaret Bakanlığı, "hangikredi" isimli firma tarafından bankalara "Yeni müşterilere özel yüzde 0 faiz oranı, 3 ay vadeli 20 bin TL nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi, toplam 30 bin TL" vaadiyle yönlendirilen müşterilere vaat edilen tutarın ödenmediğini belirledi.

ÇELİŞKİLİ BULUNDU

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu yaptığı tespitte kampanya kapsamında tüketicilere koşullara ilişkin yeterli bilgi verilmemesinin tüketicileri aldatıcı nitelikte olduğunu belirledi. Bankalara yeni müşteri kaydı oluşturan vatandaşlara finansal risk notuna sahip oldukları, hesap limitinin yeterli olmadığı gerekçesiyle vaat edilen faizsiz kredinin verilmediği gözlendi. Aldatmacaya sessiz kalmayan Reklam Kurulu QNB Finansbank, Akbank, Garanti, İş Bankası, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası, Burgan Bank'ın her birine 550 bin TL olmak üzere toplam 3.8 milyon TL ceza kesti. Bankaların yeni müşterilerine kredi kartı çıkarması ancak vaat edilen faizsiz krediyi not puanlarını bahane ederek vermemesi çelişkili bulundu.