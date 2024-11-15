Sosyal yardımda 5 temel misyon belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu'na ilgi katlanarak artıyor. AK Parti'de 81 ilin kadın kolları başkanlarına fonun detayları ile ilgi bilgilendirme yapan Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın sosyal yardım konusunda da 5 ana temel misyon belirlediğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evlenen gençlerin desteklenmesi hedefiyle mayısta ilk ödemelerine başlanan Aile ve Gençlik Fonu'na ekim ayı sonu itibarıyla başvuru 15 bine yaklaştı. Ekim ayının üçüncü haftası itibariyle ödeme alan çift sayısı 5 bin 550 olurken, 5 bin 653 çift ise eğitim aldı. Fon 48 ay vade ile 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bunun yanı sıra fonun genişletilmesi için bakanlık yeni adımlar üzerinde çalışmaya başladı.