Bakan Şimşek açıkladı 664 milyon TL bloke edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde sunum yaparak ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki dönemde suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla yasa dışı bahis ve kumarla mücadelenin süreceğine dikkat çeken Şimşek "2023 yılında yasa dışı bahis ile ilgili bloke ettiğimiz işlem tutarı 644 milyon TL'dir. Ayrıca MASAK tarafından düzenlenen raporlar doğrultusunda mahkemeler tarafından yaklaşık 30 milyon TL'lik tutara el koyma kararı verilmiştir" dedi.

ENFLASYON GERİLİYOR

En önemli makro dengesizliğin yüksek enflasyon olduğunu söyleyen Şimşek, şöyle konuştu; "Yıllık enflasyon öngördüğümüz gibi Mayıs'ta zirveye ulaştı. Haziran'da başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Son 5 ayda yıllık enflasyon 26,9 puan azalarak yüzde 48,6'ya geriledi. Para politikasına hassasiyeti yüksek olan temel mallarda enflasyon düşüşü daha belirginken, dünyada olduğu gibi bizde de hizmetlerde atalet yüksek seyrediyor." Vergi yükünün yüksek olduğu iddialarının bir algı olduğuna dikkat çeken Şimşek "Toplam vergi yükü sıralamasında yüzde 20,8 ile 38 OECD ülkesi arasında en düşük vergi yüküne sahip üçüncü ülkeyiz" diye konuştu.