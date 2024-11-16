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Haberler Ekonomi Çinli firmadan büyük yatırım

Çinli firmadan büyük yatırım

HABER MERKEZİ
Çinli firmadan büyük yatırım

Türkiye'de üretim kararı alan Çinli üretici BYD, satışa sunacağı yeni modellerin özelliklerini ve fiyatlarını açıkladı. Yıl sonuna kadar model sayısını 6'ya çıkarmak isteyen Çinli marka, 2024'ün kalan 40 gününde 6 bin otomobil satmayı hedefliyor. Bu hedef markanın günde 150 otomobil satacağı anlamına geliyor. Yeni modeller hakkında bilgi veren BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "BYD'nin Türkiye'de yeni dönemini başlatıyoruz. Atto 3 ve Seal U'nun satışı yeniden başlıyor. Bu iki modelin teslimatlarını Kasım ayı sonuna yetiştireceğiz" dedi.

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