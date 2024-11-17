Çalışanları enflasyona asla ezdirmeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Şimşek, en düşük memur maaşının son 22 yılda reel olarak yüzde 238 arttığına, dolar bazında 238 dolardan 1139 dolara çıktığına dikkat çekti.

"YETKİ MECLİS'İN"

Şimşek, "Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Geçen sene asgari ücret yüzde 107,5 arttı. Geçen sene enflasyon neydi? Yüzde 65. Bu sene enflasyon yüzde 44'e revize edildi, yüzde 49 vermişiz" değerlendirmesinde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi borçlarının silindiği iddialarına ilişkin, "Türk vergi hukukunda, hiçbir bakanın veya idarenin, vergi borcunu silme yetkisi yok. Vergileri silme yetkisi sadece ve sadece yüce Meclis'indir. Uzlaşmalarda ana parada hiçbir şekilde indirim yapılamaz. Bakan olarak vergi borcu asla silmedim. Hiçbir şekilde böyle bir sorumluluk üstlenmem. Maliye Bakanı'nın hatta Cumhurbaşkanı'nın bile hiçbir durumda vergi silme yetkisi yoktur. Ben hiçbir zaman, hiçbir şirketin vergisini silmeyeceğim. Çünkü benim bir yetkim yok. Ayrıca biz zengini vergilendiriyoruz" dedi.

İSTİKRAR DÖNEMİ

Şimşek dezenflasyon döneminde olunduğuna dikkat çekerek, "Özellikle 2026 ve sonrası istikrar dönemi olacak. Enflasyonun artık tek haneye doğru evrildiği ve kalıcı şekilde kontrol altına alındığı dönem olacak. Amacımız bu yönde. Çünkü fiyat istikrarının tanımı da budur" dedi. Öte yandan Şimşek, 1000'in üzerinde araç toplandığını ve bu araçların yakın zamanda açık artırmayla satılacağını bildirdi.