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Haberler Ekonomi Elektrikte yeni dönem! Çok tüketen gerçek bedeli ödeyecek

Elektrikte yeni dönem! Çok tüketen gerçek bedeli ödeyecek

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yıllık 5 bin kilovatsaat tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. Uygulamada bir önceki takvim yılı esas olacak.

BARIŞ ŞİMŞEK
Elektrikte yeni dönem! Çok tüketen gerçek bedeli ödeyecek

Elektriği fazla tüketenlerin faturayı maliyetine göre ödeyeceği yeni dönem 1 Ocak 2025 itibarıyla başlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tüketim grubuna göre sübvansiyon kararı dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme kapsamında yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik hakkından faydalanamayacak.

Elektrikte yeni dönem! Çok tüketen gerçek bedeli ödeyecek

SINIR 5 BİN KİLOVATSAAT
Karara göre, mesken tüketici grubu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik sübvansiyon desteği sınırı yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlendi. 5 binin üzerinde tüketimi olanlar ise devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak.

Elektrikte yeni dönem! Çok tüketen gerçek bedeli ödeyecek

YÜZDE 3 ETKİLENECEK
Türkiye'de 40 milyon mesken abonesi bulunuyor. Düzenlemeden bunun yüzde 3'ü yani 1.2 milyon abone etkilenecek. Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri şehit aileleri ve muharip/malul gaziler düzenlemenin dışında tutulacak. Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti de değiştirilmedi. Tarımsal faaliyetteki herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Sanayi tüketicileri ve Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile diğer abone grubunda bulunan tüketiciler için ise yıllık sübvansiyon limiti 15 bin kWh olarak belirlendi.

Elektrikte yeni dönem! Çok tüketen gerçek bedeli ödeyecek

TAKVİM YILI ESAS OLACAK
Uygulamada bir önceki takvim yılı esas olacak. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunduğu takvim yılında toplam tüketimi 5 bin kWh'i geçen kapsama girecek. Bir önceki takvim yılında 1.047x12=12.564 TL'yi veya içinde bulunduğu mesela Mayıs ayında (Ocaktan Mayısa kadar 12.564 TL'yi geçen) kapsama girecek.

SANAYİDE YÜZDE 11'LİK ARTIŞA DENK GELECEK
SANAYİ tüketicileri ve Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (Kamu/ Özel/Diğer) abone grubunda bulunan tüketiciler için limit yıllık 15.000 kilovatsaat olarak belirlendi. Bu limite göre sanayi abone grubunda yaklaşık 20 bin; Kamu/ Özel/Diğer grubunda yaklaşık 565 bin yeni tüketicinin limit üstünde kalacağı öngörülüyor. Eski ve yeni duruma göre limit altı tüketiciler herhangi bir artış ile karşılaşmayacak. Limit üstü tüketicilerin mevcut veriler dikkate alındığında sanayide azami yüzde 11'lik bir fatura artışı ile karşılaşabilecekleri tahmin ediliyor

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