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TOKİ'den İzmir dahil 44 ilde arsa satışı! İşte tarihler...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aralarında İzmir, İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 44 ilde 901 arsayı satışa çıkarıyor. Peki TOKİ arsa satış tarihleri ne zaman? İşte TOKİ arsa satış tarihleri...

HABER MERKEZİ
TOKİ’den İzmir dahil 44 ilde arsa satışı! İşte tarihler...

TOKİ, Türkiye genelinde 44 ilde toplam 901 arsayı satışa çıkaracağını duyurdu. Alıcılar; konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat-48 ay vade veya yüzde 40 peşinat-36 ay vade ödeme fırsatlarıyla sahip olabilecek.

TOKİ’den İzmir dahil 44 ilde arsa satışı! İşte tarihler...

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN?
TOKİ arsa satışı 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. İller ve satışın yapılacağı tarihler şöyle;

27 Kasım: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla

28 Kasım: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ

29 Kasım: Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Van

İhaleler Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Vatandaşlar, satışlara Emlak Müzayede internet sitesi üzerinden de katılım sağlayabilecek.

TOKİ’den İzmir dahil 44 ilde arsa satışı! İşte tarihler...

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?
Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin ve Van'da bulunan 901 arsa, açık artırmayla satılacak.

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