TOKİ’den İzmir dahil 44 ilde arsa satışı! İşte tarihler...

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ arsa satışı 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. İller ve satışın yapılacağı tarihler şöyle;

27 Kasım: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla

28 Kasım: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ

29 Kasım: Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Van

İhaleler Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Vatandaşlar, satışlara Emlak Müzayede internet sitesi üzerinden de katılım sağlayabilecek.