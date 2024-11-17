Yapay zekadan asgari ücret tahmini: 22-25 bin TL

Yapay zeka son dönemde birçok alanda kullanılıyor. Asgari ücret zammı da gündemin öne çıkan konularından birisi olduğu için yapay zekanın da radarına girdi. Yapay zeka, "2025'te asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna şu cevabı verdi: "2025 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı, enflasyon oranı ve ekonomik koşullara göre belirlenecek olsa da, hükümetin alım gücünü destekleyici bir zam yapacağını düşünmek mantıklı olur. 2024'te beklenen artış eğilimlerine dayanarak yüzde 35 ile 45 aralığında bir zam yapılabilir. Bu oranlara göre 2025'te net asgari ücretin 22 bin TL ile 25 bin TL arasında olabileceğini tahmin ediyorum. Bu tamamen bir öngörü ve şartlara göre değişebilir."