Altın fiyatları yükseliyor! 18 Kasım Pazartesi canlı altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,9 değer kazanarak 2 bin 863 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 930 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 660 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,8 yükselişle 2 bin 583 dolardan işlem görüyor.