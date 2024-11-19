Kasımda zirveye yaklaştı: Bitcoin 100 bin dolar yolunda

BİTCOİN, Kasım ayında yüzde 32 değer kazandı ve 100.000 dolar hedefine bir adım daha yaklaştı. Ancak, bu seviyeyi aşması için %10'luk bir artış yeterli olacak. 2024 ve 2025'te büyük kazançlar bekleniyor. Bu güçlü yükselişin ardından gözler, Bitcoin'in 100 bin doları görüp görmeyeceğine çevrildi. Bitcoin fiyatlarıyla ilgili tahminlerde bulunan platformlar, yatırımcılara farklı olasılıkları sunuyor. Öne çıkan tahmin piyasalarından Polymarket ve Kalshi, Bitcoin'in gelecekteki fiyatları hakkında ilginç öngörülerde bulunuyor.

POLYMARKET KASIM TAHMİNLERİ:

BİTCOİN'İN Kasım ayında 95.000 dolar seviyesine ulaşma ihtimali yüzde 72 105.000 dolar seviyesine ulaşma ihtimali yüzde 23 110.000 dolar olasılığı ise yüzde 14 22

KASIM İÇİN ÖNGÖRÜLER:

BİTCOİN'İN 90.000 dolar üzerinde kalma olasılığı yüzde 60 100.000 dolar seviyesini görme ihtimali ise yüzde 42

KALSHİ 2026 TAHMİNLERİ:

2026 yılına kadar Bitcoin'in 125.000 dolar seviyesini aşma olasılığı yüzde 52 150.000 dolar hedefi ise yüzde 44 ihtimalle gerçekleşebilir.