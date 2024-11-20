Gelir İdaresi’nden Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi uyarısı

GİB'den yapılan açıklamada, UTTS'nin, vergi mükelleflerinin işte kullandıkları taşıtlar için yapılacak akaryakıt ve LPG alımlarında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zorunlu olarak kullanılmasının öngörüldüğü anımsatıldı.

Sistem kapsamındaki taşıtların depo girişlerine gerekli bilgileri içeren taşıt tanıma birimi takılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Akaryakıt pompalarının tabancalarına taşıt tanıma okuyucu cihazı takılması, bu cihazın taşıt tanıma birimini okuması sonucunda taşıt plakasının otomatik olarak yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaza (YN Pompa ÖKC) güvenli olarak iletilmesi söz konusu olacaktır. Akaryakıt alımı sırasında, pompalara takılan taşıt tanıma okuyucu cihazı ile depolara takılacak birimlerin elektronik haberleşmesiyle taşıtın plaka bilgisi YN Pompa ÖKC'lere otomatik aktarılacak ve plaka bilgisinin elle girilmesi söz konusu olmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yakıtın verilmesinin ardından da ÖKC fişinin, sistem kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde otomatik düzenleneceğine dikkat çekilerek, "Taşıt tanıma birimi takılma zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacağından, sistem üzerinden düzenlenmeyen ÖKC fişleri akaryakıt giderlerinin belgelendirilmesinde kullanılamayacak" değerlendirmesinde bulunuldu.

Konuya ilişkin tüm yetkili firma listesi, bilgi ve rehberlerin "www.utts.gov.tr" adresinde yayımlandığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akaryakıt satışlarına ilişkin düzenlenecek ÖKC fişlerinin, plaka bilgisi elle girilmeden otomatik olarak akaryakıtı alan taşıtların plaka bilgilerini ihtiva edecek şekilde düzenlenmesini temin edecek sistemin zamanında ve etkin şekilde uygulanabilmesi için akaryakıt istasyonu, yetkili montaj firmaları, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üreticileri, yetkili taşıt montaj firmaları, bayi denetim sistemi yazılımları ve akaryakıt dağıtım şirketleri ile taşıt sahiplerinin yapmaları gereken işlemleri tam, doğru ve zamanında yerine getirmeleri gerekmektedir."