Tüketiciyi aldatan reklamlara ceza yağdı

Reklam Kurulu, yılın 11 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1509 dosyada durdurma ve 223 milyon 939 bin 186 lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kurulun Kasım ayı toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar ederek tüketici mağduriyetine neden olan reklam ve haksız ticari uygulamaların incelendiği bildirildi. Bu ay ele alınan 164 dosyadan 151'inin mevzuata aykırı bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Alışveriş tercihlerinin belirlenmesinde son derece etkili olan reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezasıyla birlikte 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca eksik bilgilendirme nedeniyle müdahale edilmesi gereken 2 dosya hakkında tedbiren durdurma ve 29 dosya hakkında ise erişiminin engellenmesi müeyyideleri kararlaştırıldı" denildi.

KASIM İNDİRİMİ UYARISI

Kasım indirimlerinin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, tüketicilere şu uyarılarda bulunuldu: "Tüketicilerimizin satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapmaları, satın alınacak mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatını araştırmaları, indirim tutarına dikkat etmeleri, internet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olmaları, internet sitesinde güvenlik unsurlarının olup olmadığını kontrol etmeleri, ödeme yapmadan önce bilgileri ayrıntılı okumaları büyük önem arz etmektedir."