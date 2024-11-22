Bakan Uraloğlu ’Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi’nde konuşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi"nde konuşuyor.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Dünya ticareti artık hiçbir ülkeye yetmiyor. Taşımacılık daha çok önem kazanıyor.

"KALKINMA YOLU PROJESİ BİTME NOKTASINA GELDİ"

Uluslararası taşımacılığın yüzde 85'i deniz yoluyla yapılıyor. Kalkınma Yolu 3 denize açılacak. Proje bitme noktasına geldi. Önümüzdeki sene içerisinde başlayabilir miyiz diye bir gayret içerisindeyiz. Bu proje ciddi bir katkı sağlayacak.

"ZENGEZUR İLE TÜRK DÜNYASINA KOLAY BAĞLANMA İMKANI OLUR"

Zengezur Koridoru, Bakü-Tiflis-Kars Hattı, burada artık kapasitelerde sıkıntı var, Gürcistan tarafında 1 2 yıl hat kapalı kaldı. Alternatif Güzergah lazım. Bu proje daha doğrudan bağlanma imkanı sağlayacak. Zengezur ile Türk dünyasına kolay bağlanma imkanı olur."

2002 yılında 6101 km bölünmüş yol vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bir iradedir. Onu ortaya koyduk. İlk 15 bin kilometreyi ortaya koyduk. Şimdi ikincisindeyiz. Sadece 6 il birbirine bağlanıyordu şimdi 71 il birbirine bağlanabiliyor.

AKILLI ULAŞIM

Yola yerleştirilecek her türlü sensör ve akıllı levhalarla birlikte bu noktada akıllı ulaşım sistemini tesis edeceğiz. Biz kendi modelimizi üretiyoruz. Deneme sürecini başlatıyoruz. Altyapı dediğimiz fiberoptiklere ihtiyacımız var.