1000 TL’lik çorbaya bakanlıktan ceza

Yaz turizminin gözbebeği Bodrum ve Çeşme'de fahiş fiyatlarıyla gündeme gelen işletmeler kış sezonunda yerini Uludağ'a bıraktı. Uludağ'da hizmet veren bir restoranda geçtiğimiz yıl 500 TL'ye satılan çorbanın bu yıl 1000 (bin) TL etiketle menüde yer alması sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Tepki çeken haberler üzerine Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından işletmeye yönelik inceleme başlatıldığını ve yapılan denetimde haksız fiyat artışı tespit edildiğini duyuran Bakanlık, 1 milyon TL'ye kadar cezai işlem uygulanabileceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Yapılan incelemelerde, çorba fiyatının '6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun' ve 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği' kapsamında değerlendirildiği ve haksız fiyat artışı tespit edildiği belirlenmiştir. Haksız fiyat artışıyla ilgili tutanak, işletmenin savunması ve ekleriyle birlikte Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilecek ve işletmeye 1 milyon TL'ye kadar cezai işlem uygulanabilecektir."