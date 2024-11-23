Ulaşımın kalbi Turkuvaz Medya’da attı! Uraloğlu: Akıllı ulaşımda kendi modelimizi üreteceğiz

Turkuvaz Medya tarafından dün İstanbul'da "Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi" düzenlendi. Zirveye katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Soruları yanıtlayan Uraloğlu, "Uluslararası taşımacılığın yüzde 85 civarı denizyoluyla yapılıyor. Şu anda Süveyş Kanalı'ndan geçen Çin'den çıkan bir geminin ulaşım süresi 35 gün. Ama biz Kalkınma Yolu'nu bugün bitirebilsek bu süre 25 gün olacak. Kalkınma Yolu Ovaköy Sınır kapısına gelecek, oradan da Kapıkule'ye geçecek. 3 tane denize açılması söz konusu. Bu koridordan Rusya ve Kafkasya'ya açılması söz konusu. 4 ülke var, proje bitme noktasına geldi. Finansman ve işletilmesini konuşuyoruz. Gelecek sene içerisinde yapıma başlayabilir miyiz gayreti içerisindeyiz. Projede ilerliyoruz" dedi.

KOLAY BAĞLANMA İMKANI

"Zengezur Koridoru, Bakü-Tiflis- Kars Hattı, burada artık kapasitelerde sıkıntı var, Gürcistan tarafında 1 2 yıl hat kapalı kaldı" diyen Uraloğlu, şöyle devam etti: "Alternatif güzergah lazım. Bu güzergah nereden geçecek? Biz Azerbaycan'ın ne dediğine bakıyoruz. Ermenistan'dan mı İran'dan mı geçecek? Biz de ona göre vaziyet alacağız. Ama Zengezur Koridoru, daha doğrudan bağlanma imkanı sağlayacak. Zengezur ile Türk dünyasına kolay bağlanma imkanı olur. 6 bin 101 kilometreden aldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 500 kilometreye getirdik. Sadece 6 il birbirine bağlanabiliyordu şu anda 77 il birbirine bölünmüş yollarla bağlanabiliyor. 2002 yılında sadece 8.5 milyon olan araç trafiği bugün 30.5 milyona çıktı."

"İLK DENEMELER 2026'DA"

Bakan Uraloğlu, yola yerleştirilecek her türlü sensör ve akıllı levhalarla birlikte bu noktada akıllı ulaşım sistemini tesis edeceklerini belirtti. Uraloğlu, "Akıllı ulaşım sistemleri Güney Kore'de yoğun bir şekilde kullanılıyor. Amerika'da da belli modeller var. Ama biz kendi modelimizi üretiyoruz. Bu konuda TÜRKSAT ve Karayolları Genel Müdürlüğümüz yoğun bir şekilde çalışıyor. ASELSAN elbette sürecin içerisinde. Hasdal ile İstanbul Havalimanı arasında 30 kilometrelik kesimde inşallah deneme sürecini başlatıyoruz. Bunu yapabilmek için de altyapı dediğimiz fiber optiklere de ihtiyacımız var. 15 kilometre Türkiye'de bir fiber optik ağı döşeyeceğiz. Aynı zamanda haberleşmede ve bu akıllı yollarda da onu kullanmış olacağız. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde pilot uygulamaları görmüş olacağız. (Hasdal ile havalimanı arasında) Önümüzdeki sene imalatlara başlarız. Muhtemelen 2026'da da ilk denemelere başlarız" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ 18 BİN KM"

"Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlı'nın son döneminde güzel işler yaptık" diyen Uraloğlu konuşmasına şöyle devam etti: "2002'ye geldiğimizde elimizde 11 bin kilometre demiryolu vardı. 3 bin kilometre yeni demiryolu inşa ettik. Hedefimiz 2028'de yaklaşık 17 bin 500-18 bin kilometreye çıkaracağız. İhracat anlamında da kıymetli. Biz de demiryolu taşımacılığına hem kapasite, hem hız hem de karbon ayakizinin takibi konusunda yatırım yaptık, yapmaya da devam edeceğiz."

"HAVALİMANI SAYISI 60'A ÇIKACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, havacılıkta yaptıkları projelerden bahsederek, 2002'de 34 milyon olan hava yolu yolcu sayısının bu yıl 230 milyona çıkmasını beklediklerini söyledi. Havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkarttıklarını, bu sayısının devam eden 2 projeyle muhtemelen 2026'da 60'a çıkacağını dile getiren Uraloğlu, "Şu anda 130 ülkede 347 noktaya uçuyoruz. Böyle başka bir ülke yok. Sene sonuna kadar da 349 olacak. Bunlar ileriyi planlayarak ve gereklerini yaparak oluyor. Dünyada paralel 3 piste aynı anda operasyon sadece Amerika'da yapılabiliyor. Biz inşallah 17 Nisan'da İstanbul Havalimanı'nda uygulamaya geçeceğiz. Gerekli eğitimleri aldık. Kapasitemizi bir anlamda da katlamış olacağız. İstanbul Havalimanı'ndaki hedefimizin de yıllık 200 milyon yolcu olduğunu söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

'2026'DA HATLARI BİTİRECEĞİZ'

Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Tren'i 2026 yılının sonunda bitireceklerine dikkat çeken Bakan Abdülkadir Uraloğlu, "Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep'i bitireceğiz, şu anda Avrupa ile Asya arasında demiryolu bağlantısı ise sadece Marmaray. Günde 300 seferle yaklaşık 650 bin yolcu taşıyoruz. Sadece günde 4 tane yük treni geçirebiliyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde düşündüğümüz çift demiryolu hattını inşallah Dünya Bankası ile kredi noktasında iyi bir noktaya geldik. Bu hattı Halkalı-Kapıkule hattıyla bağlayarak bütün demiryolu anayolunu destekleyecek hatları bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKANA PLAKET VERİLDİ

A Haber TV Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, Bakan Uraloğlu'na plaket takdim etti.

"119 TANE FETÖ'CÜ HESABI KAPATTIK"

Bakan Uraloğlu, "Değişen duruma göre revize etmemiz gerekiyor. Tamamının Türkiye'de temsilcisi var, bizim söylediklerimizi dikkate alıyorlar. 2 hafta önce sosyal medya platformlarından birisi olan X'te 119 tane FETÖ'cü hesabını kapattık. Bundan sonra gereğini yapmazsanız gereğini yaparız" şeklinde konuştu.

BAKANLIKTAN 170 KİLOMETRE METRO

Uraloğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Özellikle yoğun nüfus olan şehirlerde yer üstü ulaşım imkanı her geçen gün azalıyor. Dolayısıyla yüzeyden çözme şansımız yok mutlaka yerin altına metrolara inmemiz gerekiyor. Buna göre İstanbul'a bakacak olursak bin kilometre metro hattı gerekiyor, şu anda 400 kilometre var. Bunun aşağı yukarı 170 kilometresini Bakanlık olarak biz yaptık. Ana arterler tamam bizim görevimiz, onun haricindekiler belediyenin görevidir. Belediye ancak talep ederse bakanlığa geçer. Bu konuda yapılması gereken birçok iş var. Yolları açarak biz trafiği çözemeyiz diyen bazı belediye başkanlarımız var. Biz aşağı yukarı 14 tane ilde yaptığımız planladığımız işler var, biz Bakanlık olarak bunları takip ediyoruz."

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Zirveye, ana sponsor olarak Halkbank, Türk Hava Yolları, Türk Telekom destek verirken; destek sponsorları Kuzey Ege Otoyolu, İGA, Kuzey Marmara Otoyolu A.Ş., Pasifik Eurosia, Pegasus ve TAV oldu.