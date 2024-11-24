En düşük emekli aylığının 13 bin 500 TL olması gündemde

Şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için çalışmalar başlatıldı. İlgili bakanlıklar yaklaşık 3 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme için etki analizlerini yapıyor. Bütün veriler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Kulislerde en düşük emekli aylığının 13 bin 500 TL'den başlaması ve 14 bin 750 TL'ye kadar çıkması alternatiflerinin oluşturacağı maliyet üzerinde çalışıldığı belirtildi. 2024 yılında emekli olanlar ile 2025 yıl arasındaki emekli olacakların arasında yüzde 32 civarında fark oluşması nedeniyle bir düzenleme yapılması gündeme gelmişti ancak çok kişiyi kapsamadığı için vazgeçildi. Verilere göre, 310 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bunlar 190 bini kamu işçisi geri kalan özel sektörde çalışıyor. Maaş farkı nedeniyle bu kişilerin büyük çoğunluğunun emekli olmak isteyeceği düşünülüyor ve buna göre hazırlık yapılıyor.