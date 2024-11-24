Irak’tan siyah altın yeniden akacak

Enerjide tam bağımsızlık hedefi çerçevesinde atılan adımlara bir yenisi Irak petrolü ile ekleniyor. 25 Mart 2023 tarihinde kesilen petrol akışının yeniden başlaması için Irak ile süren temaslar olumlu yönde ilerliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Yakında iyi bir gelişme bekliyoruz. Biz hazırlıklarımızı yaptık, inşallah boru hattı açılır" sözleriyle sinyalini verdiği Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı'nın yeniden açılması ile günlük 1.4 milyon varil kapasiteli hat yeniden devreye girecek. Irak hattın kapalı kaldığı 20 ayda 20 milyar dolarlık zarara uğradı. Hattın yeniden açılması noktasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar daha önce çok sayıda girişimde bulunurken konuya ilişkin son yaptığı değerlendirmede, "Petrol ihracatında herhangi bir teknik sorunu yok. Biz Türkiye olarak aralarındaki petrol sorununun çözümünde rol oynamaya hazırız" mesajı vermişti.