Asgari ücrette zam senaryoları

Asgari ücret, 7 milyon çalışanı ve asgari ücretle birlikte artacak ödemeler açısından tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Şu anda net olarak 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücretin 2025'te de 2024'te olduğu gibi bir kez zamlanması bekleniyor. Bu nedenle Ocak ayında yapılacak zam oranı büyük önem taşıyor. Asgari ücrete yapılacak olası zamlar ve zam kriterleri dikkate alındığında 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret senaryoları şöyle şekilleniyor:

BELİRLEME KRİTERLERİ

- Yüzde 17,5 / Orta Vadeli Plan 2025 Enflasyon Hedefi / 19 bin 977,35 lira

- Yüzde 21,5 / Merkez Bankası 2025 Enflasyon Hedefi / 20 bin 657,43 lira

- Yüzde 30 / Hedef Enflasyon + Refah payı / 22 bin 102,60 lira

- Yüzde 35 / Gerçekleşen ve Hedef enflasyon ortalaması / 22 bin 952,70 lira

- Yüzde 41,5 / Orta Vadeli Plan 2024 Enflasyon Hedefi / 24 bin 057,83 lira

- Yüzde 44,0 / Merkez Bankası 2024 Enflasyon Hedefi / 24 bin 482,88 lira

- Yüzde 50 / Yaklaşık 2024 Ocak zam oranı tekrarlanırsa / 25 bin 503,00 lira

YENİ TARİFE İLE BİRLİKTE DEĞİŞECEK ÖDEMELER

- Sigorta primine esas kazanç tutarlarından istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları

- Hizmet borçlandırılmasına esas tutarlar

- Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutarlar

- Doğum borçlanması, askerlik borçlanması

- İsteğe bağlı sigorta primleri gibi tutarlar

KARAR, TESPİT KOMİSYONU'NDA

UZMANLARA göre asgari ücret senaryoları kuşkusuz daha da çoğaltılabilir. Net bir rakam verebilmek için de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarını takip etmek gerekiyor. Komisyon aralık ayının ilk haftasında toplanacak, toplam üç toplantının sonunda da nihai kararı verecek. Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, asgari ücret senaryolarına ilişkin yaptığı açıklamada konuya sadece maaş olarak yaklaşmamak gerektiğini belirterek şu bilgileri aktardı: Asgari ücretin ekonomik dengelerin üzerinde belirlenmesi durumunda geçmiş deneyimler ve ekonomi bilimi kuralları birtakım riskler olduğunu ifade etmektedir. Bunlar; Yüksek asgari ücret işsizliğin artmasına neden olabilir. Sigortasız, kayıt dışı çalışmanın artmasına neden olabilir. İşverenler Suriyeli gibi göçmen çalıştırmayı tercih edebilir. Artan işçilik maliyetleri fiyatların ve dolayısıyla enflasyonun artmasına neden olabilir. Artan işçilik maliyetleri nedeniyle ihracat rekabet avantajlarımız azalabilir