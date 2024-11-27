Sökeli arıcılara 6 milyon liralık destek

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan kayıtlı 220 arıcıya faal kovanları için 6 milyon 768 bin 368 lira destek ödemesi yapılacak. Türkiye'nin en ılıman illerinin başında gelen ve yılın yarısından fazla dönemde arıların bal toplayabildiği Aydın'da arıcılara yönelik verilen destekler sürüyor. Bu çerçevede Söke ilçesinde de faal arı kovanları için arıcılara destek verilecek. Destekleme icmalleri askıya çıkarılırken ilçede kayıtlı 220 arıcıya 52 bin 526 adet faal kovanları için toplamda 6 milyon 768 bin 368 lira destek ödemesi yapılacak.