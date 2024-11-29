Altın fiyatları 29 Kasım Cuma! Gram, çeyrek, yarım altın kaç para?

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yüksek tarife ve göç kısıtlamaları gibi atacağı korumacı adımların küresel ticarete nasıl bir etki yapacağına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde enflasyon ve Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 680 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 640 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.