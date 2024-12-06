Altın fiyatları kaç TL, ne kadar? 6 Aralık cuma gram, çeyrek, yarım altın fiyatları..

Altının gram fiyatı, yeni güne ise pozitif bir seyirle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 955 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 960 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 750 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 639 dolardan işlem görüyor.



