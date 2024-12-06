Bakanlıktan esnafı sevindirecek haber

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'Esnafa Konum Vergisi' başlıklı habere ilişkin kanunun 'Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi'nde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde edenleri kapsadığını, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ise ilgilendirmediğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Esnafa Konum Vergisi, başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi'nde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır. Sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi doğru değildir."