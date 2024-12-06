TBMM, bütçe sonrasında GSS’yi gündemine alacak

TBMM Genel Kurulu 2025 yılı bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak. Genel Kurulda, bütçe görüşmeleri kesintisiz 12 gün sürecek ve 20 Aralık'ta sona erecek.

Bütçe görüşmelerinin ardından Genel Kurul, farklı alanlara yönelik kanun tekliflerini görüşmeye devam edecek.

TBMM Genel Kurulu, bütçenin ardından ilk olarak Genel Sağlık Sigortası ve aile hekimliğine ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

ÖDENMEMİŞ GSS PRİMLERİNİN TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK

Bu teklife göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası primleri ile fer'i alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

Yabancılara sunulan hizmetler, mesai dışında sunulan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile özel amaçlı raporlardan Bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak.

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 lira olacak. Özel sektör işverenlerinin SGK'ye ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacak.

DEVLET MEMURLARINA YÖNELİK TEKLİF DE GÜNDEME GELECEK

Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de GSS'ye ilişkin teklifin ardından TBMM Genel Kurulunun gündemine gelecek.

Bu kanun teklifine göre de ilgili kanunlar çerçevesinde sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler de 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanabilecek.

Uzman yardımcılığına atananlardan yeterlik sınavına girmeye hak kazananlar için sınav, en geç 6 ay içinde yapılacak.

Uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenler ile kamu sermayeli kurum veya kuruluşların yurt dışı birimlerinde çalışanların memur olan eşlerine 10 yılı aşmamak üzere, görev süresince aylıksız izin verilebilecek.

Devlet Denetleme Kurulu, vakıflar, kooperatifler, birlikler ve bunların ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan ve 30 Kasım 2024'te mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin mücbir sebep halini, 1 Aralık 2024'ten itibaren her defasında 6 ayı geçmeyen süreler halinde bir yıla kadar uzatma yetkisi verilecek.

Malul ve engellilerin araç alımlarındaki istisna kapsamına girecek araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.