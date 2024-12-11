Kamuya memur alımı yapılacak

Kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere çok sayıda personel alımı yapılacak. Farklı alanlarda yapılacak alımlar için Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, DHMİ ve TPAO duyuru yayımladı. Sağlık Bakanlığı kadrolarında görevlendirilmek üzere 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.

TÜBİTAK'A 42 PERSONEL

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ- TAK) Başkanlığı, 42 personel istihdam edecek. TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere 24 uzman, uzman yardımcısı, avukat ve AR-GE destek teknisyeni ile 18 yönetici asistanı, memur, aşçı, garson ve ustadan oluşan personel alımı yapılacak.

DHMİ'YE 30 ASİSTAN

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 30 asistan ve 27 stajyer hava trafik kontrolörü istihdam edilecek.

TPAO'YA 192 KİŞİLİK İSTİHDAM

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şırnak Bölge Müdürlüğü'ne 107, Batman Bölge Müdürlüğü'ne ise 85 ön lisans mezunu personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu'nun web sitesi ve İŞKUR il/şube müdürlükleri aracılığıyla yapılabilecek.