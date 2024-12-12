Altın fiyatları tekrar yükselecek

Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta izlediği zayıf seyir sonrası yeni haftaya güçlü bir giriş yaptı. Ons altın, birkaç günlük dalgalı hareketlerin ardından 2 bin 700 dolar bandına tutundu. Piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası yatırımcılar 'Gram altın kaç TL?' sorusunu merak ediyor.

BANKALARIN FAİZ ORANI

ONS altın, mevcut seyrinde yönünü yukarı çevirirken enflasyon verilerine bağlı olarak grafik sakinleşti. Uzmanlara göre; diğer büyük merkez bankalarından gelen gevşek para politikaları beklentileri ve güvenli liman varlıklarına olan talebin artmasıyla altın fiyatları zirve seviyelere yakın seyrediyor. Avrupa Merkez Bankası, Suudi Arabistan Bankası ve Çin Merkez Bankası'nın bu hafta faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor. Tüm bunlara ek olarak Suriye'deki rejimin çökmesi Orta Doğu'da artan gerginlikler altını desteklemeyi sürdürdü.