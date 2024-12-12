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Haberler Ekonomi Bakan Şimşek: Cari açık 7,7 milyar dolara geriledi

Bakan Şimşek: Cari açık 7,7 milyar dolara geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün açıklanan ödemeler dengesi verisini değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Ekimde yıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre yaklaşık 48 milyar dolar azalarak 7,7 milyar dolara geriledi" ifadelerini kullandı.

AA

Giriş Tarihi:

Bakan Şimşek: Cari açık 7,7 milyar dolara geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının bu yıl yüzde 1'in altında kalmasını beklediklerini belirterek, "Sağlanan bu iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için yerli ve yenilenebilir enerji kapasitemizi ve katma değerli üretimimizi artırmaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, ekim ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekimde yıllık cari açığın Mayıs 2023'e göre yaklaşık 48 milyar dolar azalarak 7,7 milyar dolara gerilediğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz. Sağlanan bu iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için yerli ve yenilenebilir enerji kapasitemizi ve katma değerli üretimimizi artırmaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."

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