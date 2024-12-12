Denizli, Ege Bölgesi’nin en iyi süt tedarikçisi

Türkiye'de türlere göre hayvan sayısı ve süt üretim miktarları incelendiğinde, Denizli'de büyükbaş hayvan varlığı 262 bin 500 baş, ve büyükbaş hayvancılık işletmesi sayısı 19 bin 76 adet, küçükbaş hayvan varlığı 672 bin 683 baş, işletme sayısı ise 7 bin 847 adet olarak kayıtlarda yer alıyor. Denizli, sanayiye arz edilen çiğ süt miktarı bakımından Türkiye'de 5. sırada yer alıyor. 629 adet süt toplama merkezi ile Denizli, bölgenin en fazla süt toplama merkezine sahip ili konumunda bulunuyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, Denizli'nin hem kendisi hem de diğer illere çiğ süt tedariki sağlayan önemli bir konumda yer aldığını belirtti.