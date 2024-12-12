Esnafa 953 milyon lira kredi desteği

MANİSA Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı (MESKOP) Destan Bulgay, esnafların kredi kullanımlarıyla ilgili yeni düzenlemeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Bulgay, Manisa olarak bugüne kadar esnaf ve sanatkara 953 milyon lira kredi finans desteği sağladıklarını kaydetti. Bulgay, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Türkiye'nin sayılı kooperatiflerinden biri olduğunu ve esnafa birinci derecede kredi finansmanı sunan bir kooperatif olduğunu vurguladı. Bulgay, 5300 civarında ortakların bulunduğunu, bunların aşağı yukarı 4000 tanesinin aktif kredi kullandığını açıkladı.Bulgay, "Kooperatifimizin üst limit kredisi 750 bin TL olup Türkiye geneli kredi kullandırmada 1. Derecede yer alıp imkanlar ölçüsünde kredi veriyoruz" dedi.