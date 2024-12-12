Kızılay, satılık arsanın fiyatını artırdı

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü İzmir'in Karaburun ilçesi Küçükbahçe mahallesinde mülkiyetinde bulunan taşınmazı açık artırma ile satma kararı aldı. Kızılay'ın mülkiyetinde bulunan zeytin ağaçlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı 14 Ocak günü saat 14:00'da satışa sunulacak. Kızılay geçtiğimiz günlerde satışa çıkardığını duyurduğu taşınmaz için 181 milyon TL tahmini bedel belirlemişti. Resmi Gazete'de yayımlanan 'zeyilname' ile söz konusu taşınmazın tahmini bedelinin 185 milyon TL'ye çıktığı duyuruldu. 120 bin 50 metrekare büyüklüğünde olan ve güney cephesinden denize sıfır konumda olan taşınmazın ihalesi açık arttırma yöntemi ile Ankara'da yapılacak.