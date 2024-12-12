Mobilya sektöründen 7 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2024 Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin kasım ayı ihracatı 22 milyar 300 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz ay 690 milyon dolar ihracat yapan mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü, kasım ayında 671 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İhracatın en çok yapıldığı ülke ise 1 milyar 20 milyon dolar ile Irak oldu. İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, "Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen 2024'ü olabildiğince verimli bir şekilde tamamlamak için gayret gösteriyoruz. Yıl sonu hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.