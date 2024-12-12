Trump’ın oğlundan Bitcoin tahmini: 1 milyon dolar olacak

Ocak ayında göreve gelmeye hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, seçim sonrasında 100 bin doların üzerine çıkan Bitcoin fiyatının 1 milyon dolara ulaşacağını öngördü. Eric Trump, Bitcoin'i erken benimseyenlerin kazanacağını belirtti. Abu Dabi'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Eric Trump, kripto varlık piyasasının lider para birimimin küresel ekonomide dönüşüm potansiyeline dikkat çekerken, Bitcoin'in bir gün 1 milyon dolara ulaşacağına emin olduğunu belirtti. Bitcoin'i erken benimseyenlerin kazananlar arasında olacağını vurgulayan Eric Trump, "Bitcoin'i gerçekten çok seviyorum. Kalbimizde çok özel bir yeri var, geleceğin ta kendisi" dedi.