Bakan Kacır’dan dört sektöre müjde

TBMM'dekİ bütçe görüşmelerinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır alüminyum, çelik, gübre ve çimento sektörleri için "Düşük Karbonlu Yol Haritaları" hazırlandığını belirtti. Kacır, bu 4 sektörde karbonsuzlaşma projeleri için 2053 yılına dek 71 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngördüklerini açıkladı. Kacır önümüzdeki dönem, yerel odağı arttırarak ileri teknoloji yatırımlarını önceliklendireceklerini söyledi. Savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu çiplerde tasarım ve yerli üretim kabiliyetine sahip olduklarını da belirten Kacır, "HIT-30 programında çip çağrısıyla da 65 nanometre ve daha ileri teknolojide yatırımlar için 5 milyar dolarlık destek sağlayacağız" diye konuştu.