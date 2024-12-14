Bakanlık ihbar hattına şikayet yağdı! Restoranlardan tepki çeken hesap limiti

Son dönemde restoranlarda hesaba yansıtılan kuver ve servis ücretleri tartışmaları devam ederken işletmeler bu kez de 'harcama limiti' koydu. Popüler tatil kentlerinde uygulanan ve sık sık eleştirilen giriş için 'harcama limiti' şartı İstanbul'da da uygulanmaya başlandı.Tepki gören sistem için vatandaşlardan Ticaret Bakanlığı'na şikayet yağdı. Hukukçulardan da 'şikayet edin' uyarısı geldi. Belirlenen ücreti isteyen işletmeler için yetkililerden 'ceza' uyarısı gelirken 1500 lira gibi yüksek tutarın uygulamasına devam ediliyor.

HUKUKÇULARDAN UYARI

Bir çay dahi içilse istenilen tutarın ödenmesi zorunluluğu konusunda hukukçular bunun 'usulsüzlük' olduğunu vurguladı, vatandaşlar 'ayrımcılık' dedi. Hukukçular, uygulamaya tepki göstererek "Harcama limiti diye bir şey yok bu usulsüzlük" yorumunu yaptı. Hukukçular şöyle söyledi: "Menüde olmayan bir ücretin müşteriden istenmesinin hukuki bir karşılığı yok. Tüketici Ticaret Bakanlığı bünyesinde reklam kuruluna şikayette bulunarak gereğinin yapılmasını istemelidir. Ayrıca bu uygulamanın ayrımcılık olduğu gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na şikayette bulunabilirler."