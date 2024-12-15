Asgari Ücret Komisyonu yarın toplanıyor

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 2. toplantısını yarın yapacak. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'taki ilk toplantısıyla resmi olarak başladı. Komisyon, ikinci toplantısını yarın saat 14.00'te gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil etti. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı.