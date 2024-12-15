Bakan Vedat ışıkhan: 2024’te emekli olanlar avantajlı

Yeni yıla çok az bir zaman kalmışken milyonların gözü asgari ücrette ve belirlenecek emekli maaşlarında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en çok merak edilen konulardan birisi olan 2024 ile 2025 yılı emekli aylık tutarlarındaki farklılıkla ilgili açıklama yaptı. Işıkhan, 2024 yılının son ayında ve 2025 yılında emeklilik müracaatı yapanlarla ilgili maaş farkının değişmeyeceğini söyledi.

VERİLERLE AÇIKLADI

Bakan Işıkhan'ın AK Parti'de yaptığı sunumda şunları söyledi: "Özellikle enflasyonist dönemlerde aylık artışlarının TÜFE'nin üzerinde verilmesi güncelleme katsayısı ile aylık artışları arasındaki bağı koparmakta. Bu ise mevcut yılda emekli olan ile sonraki yılda emekli olan arasında alınan aylıklarda ciddi farklılıklara neden olmakta. Emekli aylıkları, 2024 yılının ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında artırıldı. 2024 yılı aylık artışı toplam yüzde 86,16 olarak gerçekleşti. 1 Ocak- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında emeklilik başvurusu yapan herkes bu zamlardan yararlanacak.

PRİMLER GÜNCELLENECEK

2025 yılında emekli olanların, 2024 yılında emekli olanlardan yüzde 30 daha az maaş alacaklarının altını çizen Bakan Işıkhan, "Geçmiş yıl primleri, 2024 yılı TÜFE oranının yüzde 45'i ve gelişme hızının da yüzde 6 olacağını varsaydığımızda, 2024 yılına ilişkin güncelleme katsayısı yüzde 46,8 olacak. Primler, bu oranla güncellenecek ve 2024 yılı aylık artışı ile güncelleme katsayısı aras��nda yaklaşık 40 puan fark oluşacaktır. Bu durum bu yıl emekli olmayıp seneye bırakan SSK ve Bağ-Kur'luların emekli aylıklarında yaklaşık yüzde 30 farka neden olacak."

TAKVİM NETLEŞTİ

12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı ile ilgili nasıl bir adım atılacağı yönündeki tartışmalar ve takvim de netleşti. 3 milyon 718 bin emeklinin yararlandığı en düşük emekli maaşı 2025 Ocak ayı ile birlikte artırılacak. En düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenleme ocak ayında bir torba yasa teklifi kapsamında Meclis gündemine getirilip yasalaştırılacak. Yasanın ocak ayı maaşlarına yetişmesi sağlanacak. Gecikme olması halinde geriye dönük fark ödemesi yapılması planlanıyor.