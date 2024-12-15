Bakanlık kartelleşme eğilimi gösteren firmalara karşı harekete geçti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), maliyetlerde yükseliş olmamasına rağmen fiyat artışları yapan ve kartelleşme eğilimi gösteren sektörler ile bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için inceleme başlattı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, VDK, parasal işlemler üzerinden yapılan kayıt dışılık denetimlerine ağırlık veriyor.

Bu kapsamda, fiyatların arttığı dönemde sektör ortalamalarının üzerinde artış yapan ancak bunu vergiye tabi kazançlarına yansıtmayan, fiyat gerilemeleri yaşanırken yüksek tutma noktasında direnç gösteren ve bulunduğu sektör itibarıyla kartelleşme eğiliminde olan işletmelere yönelik kapsamlı bir araştırma yapıyor.

Başkanlığın Risk Analiz Merkezince yürütülen çalışmalarda, geriye dönük 5 yıllık süre için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan, bilanço ve gelir tablosu ortalamaları çıkarıldı ve sektörel karlılık trendleri tespit edildi.