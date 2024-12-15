Kuraklık takibini İHA’lar yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliğinin sebep olduğu kuraklığı göz ardı etmeden çiftçi odaklı farkındalıklar oluşturmaya 2025'te de devam edecek. Kaynaklardan tasarruf etmek ve araziden maksimum fayda sağlamak için Dijital Sulama Yönetim Sistemi geliştirilecek. İHA sistemi ile bitki sulama suyu takibi, kuraklık takibi, olgunlaşma süresi izleme ve verim tahmini konularında bölgesel düzeyde ve bitkiye göre modeller elde edilecek. Çevreye en az etki ile sürdürülebilir üretimi, verim ve karlılığı arttırmak için entegre edilmiş bilgi ve üretime dayalı bir sistem olan "hassas tarım" uygulamaları da 2025'te ön plana çıkacak. Tarım makineleri sanayicilerine ve çiftçilere yönelik bir rehber hazırlanacak.