Bakanlık açıkladı! 15 soruda soykırımcı İsrail ile ticareti durdurma süreci

Soru 12- İsrail ile ticaret durmuş olabilir ama Filistin'e olan ticarette çok yüksek artış var. Savaşta olan bir ülkenin bu kadar ithalat yapması normal mi?
Cevap: Filistin, yaklaşık 6 milyonluk nüfusu ile zor şartlar altında olsa da dünyadan birçok ürün tedarik etmektedir. Artış, ticareti durdurma kararından sonra, önceki dönemle mukayesede oluşan baz etkisinden dolayı yüksek görünmektedir. Buna rağmen ticaret geçmiş dönemin gerisindedir.
Soru 13- Türkiye, İsrail'e jet yakıtı gönderdi mi?
Cevap: Türkiye, İsrail'e hiçbir şekilde jet yakıtı göndermemiştir. Manipülatif şekilde dolaşıma sokulan iddiaya konu yakıt, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'ye yönelik başlayan saldırılardan önce, Türkiye'ye turist getiren İsrail yolcu uçaklarına verilen 641 bin dolarlık dönüş yakıtından ibarettir.
Soru 14- Türkiye'den İsrail'e barut ve patlayıcı madde ihracatı yapıldı mı?
Cevap: Türkiye, 7 Ekim 2023'te başlayan katliamdan sonra değil, çok daha öncesinde İsrail'e askeri amaçla kullanılabilecek herhangi bir ürün veya hizmetin satışına izin vermemiştir. Ayrıca, savunma ürünleri ihracatı Milli Savunma Bakanlığının izni alınmadan yapılamamaktadır.
Soru 15- İsrail, Filistin'e mal sevkiyatına izin vermiyor, ürünler Filistin'e nasıl gidiyor?
Cevap: İsrail, üçüncü ülkelerin Filistin ile yaptığı ticareti yalnız Gazze özelinde, savaş gerekçesiyle yasaklamıştır. Bugün itibarıyla, Batı Şeria'ya mal tedariki uluslararası anlaşmalar altında mümkün olabilmektedir.