Türkiye’den Kırgızistan’a tüm zamanların en yüksek kasım ayı ihracatı

Türkiye, alternatif pazarlarda da ihracatında rekorlar kırmaya devam ediyor. Özellikle bu pazarlarla da ilişkilerin güçlendirilmesi meyvelerini verirken, ikili ticaret hacimlerine büyük katkıda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay gerçekleştirdiği Kırgızistan ziyareti kapsamında Türkiye ve Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 2 milyar dolara yaklaşırken, Türkiye, Kırgızistan'a yatırım yapan ilk 5 ülke konumunda bulunuyor.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, 88,4 milyon dolarla Kırgızistan'a tüm zamanların en yüksek kasım ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Kırgızistan'a ihracatı, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 arttı.

ÜLKEYE EN FAZLA İHRACATI MÜCEVHER SEKTÖRÜ GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye'nin Kırgızistan'a ihracatında sanayi ürünleri öne çıkarken, ülkeye en fazla dış satım yapan ilk 9 sektör sanayi grubu bünyesindeki sektörlerden oluştu. Mücevher sektörü, geçen ay 37,9 milyon dolarla Kırgızistan'a en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Ülkeye, hazır giyim ve konfeksiyon 8,5 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri 8,1 milyon dolarlık, otomotiv endüstrisi 7,2 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik 5,3 milyon dolarlık, tekstil ve ham maddeleri 4,3 milyon dolarlık, makine ve aksamları 2,7 milyon dolarlık, halı 2,5 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayii 2,2 milyon dolarlık dış satım yaptı.

MÜCEVHER SEKTÖRÜNÜN&NBSP;KIRGIZİSTAN'A İHRACATI 33 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE ARTTI

Kırgızistan'a, değer bazında dış satım artışında ise zirvede 33,1 milyon dolarla mücevher sektörü yer aldı.

İhracat artışında, bu sektörü 5,6 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 3,6 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 3 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 1,1 milyon dolarla iklimlendirme sanayii takip etti.

İl bazında bakıldığında ülkeye kasım ayında en fazla dış satımı 65,8 milyon dolarla İstanbul'da faaliyet gösteren şirketler gerçekleştirdi.

Kırgızistan'a, Bursa'dan 5,9 milyon dolarlık, Ankara'dan ve Gaziantep'ten 3,3 milyon dolarlık, İzmir'den 2,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı.