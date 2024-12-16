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Haberler Ekonomi Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? 16 Aralık altın fiyatları...

Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? 16 Aralık altın fiyatları...

Son dakika haberleri... Altın yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? soruları araştırılıyor. Altın geçtiğimiz haftayı yüzde 0,9 azalışla 2 bin 975 liradan tamamladı. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte 16 Aralık Pazartesi güncel altın fiyatları...

AA

Giriş Tarihi:

Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? 16 Aralık altın fiyatları...

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 2 bin 975 liradan tamamladı. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte 16 Aralık Pazartesi canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? 16 Aralık altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 982 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 952 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 735 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 654 dolardan işlem görüyor.
Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında merkez bankaları sıkı para politikalarını gevşetmeye devam ederken, ülkelerin hedeflenen enflasyon oranlarını henüz yakalayamamış olmaları küresel ekonomi üzerinde belirsizliğin oluşmasına neden oluyor.


Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? 16 Aralık altın fiyatları...

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,39 seviyesinde bulunurken, son 2 yılın zirvesini zorlayan dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 106,8'den haftaya başladı.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 700 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 650 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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