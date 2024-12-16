Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? 16 Aralık altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 982 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 952 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 735 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 654 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında merkez bankaları sıkı para politikalarını gevşetmeye devam ederken, ülkelerin hedeflenen enflasyon oranlarını henüz yakalayamamış olmaları küresel ekonomi üzerinde belirsizliğin oluşmasına neden oluyor.



