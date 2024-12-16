Asgari ücret için masadaki senaryolar

Asgari ücretin belirlenmesi için komisyonun ikinci toplantısı bugün gerçekleşecek. İlk toplantıda herhangi bir asgari ücret rakamı telafuz edilmese de 2. toplantıda ilk rakamların söylenmesi ve o rakamlar üzerinden pazarlığın başlaması öngörülüyor. Komisyonun ikinci toplantısında masada ekonomik veriler ve raporlar da yer alacak. Bu veriler arasında en önemlisi enflasyon verisi olacak.

MİLYONLARI ETKİLEYECEK

Mevcutta brüt 20.002 TL, net 17.002 TL olarak uygulanan asgari ücretin işverene maliyeti 23.502 TL. Asgari ücret zammı ile bu tutarlar değişecek. 7 milyon çalışan doğrudan milyonlarca vatandaş dolaylı etkileyecek asgari ücret zammı, birçok ödenek ve borç tutarını da belirleyecek. 10 Aralık'ta gerçekleşen ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası işçi tarafı ilk rakamı işverenlerden beklediklerini bildirirken işveren tarafı da "Konuya hem çalışan hem işveren gözüyle iki perspektiften bakıyoruz" dedi.

BAZ ALINACAK KRİTER

Konuşulan bir diğer konu ise gerçekleşen mi hedeflenen enflasyona göre mi artış yapılacağı yönünde. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44. Bu rakama göre bir hesap yapıldığında yeni asgari ücret rakamı 24.480 TL oluyor. Bankanın 2025 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 21. Bunun üzerinden bir artış olursa 2025 asgari ücret rakamı 20.572 TL olarak uygulanacak. Öte yandan hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalamasının alınması tartışılan konular arasında yer alıyor. Bu da yüzde 32.5 oluyor. Buna göre hesap yapıldığında yeni asgari ücret rakamı 22 bin 527 oluyor.

OVP'YE GÖRE 24.058 TL

ORTA Vadeli Program'da yer alan 2024 yıl sonu enflasyon tahminine göre hesap yapıldığında ise 2025 asgari ücret rakamı 24.058 TL oluyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, asgari ücret komisyonunun ilk toplantısından sonra yaptığı açıklamada, herhangi bir ücret talep edilmediğini ve bir ücretin de söylenmediğini söylemişti. Sürecin oy birliğiyle ilerlemesinden yana olduklarını belirten Ağar, "İkinci toplantıda da biz rakamı işveren tarafından bekliyoruz. Rakamı söylesinler biz ona göre olumlu veya olumsuz görüşlerimizi sunarız" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise asgari ücretle ilgili, "Konuya hem çalışan hem işveren gözüyle iki perspektiften bakıyoruz" şeklinde konuşmuştu.