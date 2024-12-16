Ayvalık’ın sepet peyniri coğrafi işaret aldı

DENİZ ürünleri, mezeleri, zeytinyağı ve zeytinyağlı yemekleriyle gastronomi anlamında markalaşan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin mutfağında yer alan, zeytinyağı, lor tatlısı, sakızlı kurabiye ve karadikenin ardından Ayvalık sepet/kelle peyniri de artık coğrafi işaretli ürünler arasına girdi. Ayvalık Belediyesi'nin yaptığı coğrafi işaret başvurusu onaylandı. Ayvalık sepet peynirine, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret onayı almasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Sepet peyniriyle birlikte belediye olarak başlattığımız bir süreçte 5. coğrafi işaretimizi almış durumdayız" dedi.