Bakan Işıkhan: Belediyelerin borçları milletin geleceğinin teminatı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin borçlarının 160 milyar TL'ye ulaştığını, icra yoluyla ancak 11.6 milyar TL borcun tahsil edilebildiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuştu. Işıkhan, belediyelerin borçlarının milletin geleceğinin teminatı olduğunu söyledi.

'160 MİLYARA YÜKSELMİŞTİR'

BAKAN Işıkhan, "Belediyelerin toplam 96 milyar liralık prim borcu vardı, bugünkü prim borcu yaklaşık 160 milyara yükselmiştir. SGK'nın 2024'ün ilk dokuz ayındaki prim geliri ise 2 trilyon 15 milyar liradır. Süresinde ödenmeyen icraya intikal ettirilmek suretiyle çoğunluğu özel sektör işverenlerinden olmak üzere, on bir aylık sürede yaklaşık 46,6 milyar lira tahsilat gerçekleştirdik. Bu tahsilatın 11 milyar 750 milyonluk kısmı belediye prim borçlarıdır. İşçi ve memur sigorta kolunda toplam SGK alacağının yüzde 24,3'ü belediyelerin borcudur. SGK olarak prim tahsilat oranımız yüzde 88'dir. Belediyelerin borcu ise, yüzde 24 paya sahipken, belediyelerin borçlarını ödeme oranı yüzde 44'tür. Yani genel tahsilat oranının yarısı kadar" dedi.