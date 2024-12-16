TOKİ İzmir dahil 51 ilde 607 arsayı satışa çıkarıyor

Aralarında İzmir, İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 51 ilde 607 arsa satışa çıkıyor. TOKİ'nin iki gün sürecek açık artırmasına katılmak isteyenler tarihleri ve başvuru kriterlerini araştırıyor. İşte merak edilenler...
Aralarında İzmir, İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 51 ilde 607 arsa satışa çıkıyor. TOKİ'nin iki gün sürecek açık artırmasına katılmak isteyenler tarihleri ve başvuru kriterlerini araştırıyor. İşte merak edilenler...
TOKİ 51 İLDE 607 ARSA SATIŞI NE ZAMAN OLACAK?
TOKİ arsa satışı tarihleri ve il dağılımları şöyle;
24 Aralık 2024 saat 10.30: Mardin, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Ankara, Antalya, Malatya, Adana, Elazığ.
25 Aralık 2024 saat 10.30: Van, Bitlis, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı, Amasya, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Samsun, Osmaniye, Bilecik, Batman, Eskişehir, Yozgat, Yalova, Trabzon, Sivas, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Karaman, Ardahan, Mersin.
TOKİ ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?
Arsa satışı Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek. Adresler şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
Açık artırmaya çevrim içi katılım da sğalanabilecek.
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
TOKİ, arsa satışı kapsamında alıcılara yüzde 25 peşin kalanını ise 24 ay vade ödeyebilecekleri bir ödeme planı sunuyor.