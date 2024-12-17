Bakan Şimşek: Vergi adaletini güçlendireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), maliyetlerde yükseliş olmamasına rağmen fiyat artıran ve kartelleşme eğilimi gösteren sektörlerle bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için inceleme başlattı. Yurtdışı fiyatları ülke içindeki fiyatların oldukça altında kalan, bu durum alış bedeli, gümrük, depolama, nakliye ve vergi maliyetleri itibarıyla açıklanabilecek düzeyin çok üzerinde olan ürünler de saptanıyor. Bu ürünleri satan firmaların, sektördeki ticaretin önemli bir kısmına sahip olmak ya da diğer mükelleflerle kartelleşmeye yakın iş ilişkileri kurarak fiyatlar üzerinde hakim rolde bulunup bulunmadığı da belirlenecek.

ŞİRKETLERE SESLENDİ

Son dönemde vergi denetimlerine ilişkin çalışmalar hız kazandı. Beyanlarında tutarsızlık bulunan şirketler izaha davet edilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi beyanlarında tutarsızlık olan işletmelere yönelik denetimlerin sıkılaşacağını ifade etti. Şimşek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Piyasadaki hakim gücünü kötüye kullanan, kazançlarıyla vergi beyanları arasında tutarsızlık bulunan işletmelere yönelik denetimlerimizi artırıyoruz. Kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade etmeyeceğiz, vergide adaleti daha da güçlendireceğiz."