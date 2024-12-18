Asgari ücrette üçüncü toplantı yarın yapılacak

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret için komisyon üçüncü kez toplanacak ve 2025 yılı için belirlenecek rakam konuşulacak. Merakla beklenen toplantı yarın gerçekleştirilecek. İlk toplantısını 10 Aralık'ta, 2. toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, 3. toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında yarın 11.30'da yapacak.

ZAM YÜZDE 45 OLABİLİR

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise TÜRK-İŞ temsil ediyor. Uzmanlara göre enflasyon dikkate alınırsa yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23.802,8 TL; yüzde 45 yapılırsa 24.652,9 TL olacak.