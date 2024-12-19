Çin’in yurt dışına doğrudan yatırımları yılın 11 ayında yüzde 11,2 arttı

Çin Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre, Çinli şirketlerin yurt dışında yaptığı doğrudan yatırımlar, Ocak-Kasım 2024 döneminde 128,63 milyar dolara ulaştı.

Yılın 11 ayında yurt dışı yatırımlardan elde edilen gelir yıllık bazda yüzde 3,4, yeni imzalanan yatırım sözleşmelerinin değeri ise yüzde 11,9 arttı.

Bu dönemde Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ülkelerde yapılan yatırımlar, yıllık bazda yüzde 5,1 artarak 30,17 milyar dolara ulaştı. Kuşak ve Yol yatırımlarından elde edilen gelir yüzde 2,5, yeni imzalanan yatırım sözleşmelerinin değeri ise yüzde 11,8 artış kaydetti.

Tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma hedefiyle 2013'te başlatılan Kuşak ve Yol Girişimi, son 10 yılda dünya nüfusunun 3'te 2'sini kapsayan bir coğrafyada altyapı, ulaştırma, iletişim ve diğer bağlantılılık projeleriyle Çin'in yurt dışı yatırımlarında önemli pay oluşturuyor.