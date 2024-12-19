Deniz turizminde lokomotif oldu

Türkiye'ye gelen kruvaziyer yolcu sayısı, ocak- kasım döneminde geçen yıla oranla yüzde 20,21 artışla 1 milyon 854 bin 364'e ulaştı. Aydın'ın Kuşadası ilçesi yine en çok kruvaziyer ve yolcuyu taşıyan bölge oldu. Verilere göre, ocak- kasım döneminde limanlara 1167 kruvaziyer demirledi. Bu gemilerde, 1 milyon 854 bin 364 kruvaziyer yolcusu yer aldı. Geçen yıl limanlara yanaşan 1192 kruvaziyerdeki yolcu sayısı, 1 milyon 542 bin 522 olarak kayıtlara geçti. Ocak-kasım döneminde en çok kruvaziyer ve yolcusunu Kuşadası ağırladı. Liman, 520 kruvaziyerle 818 bin 203 yolcuya ev sahipliği yaptı.